Назвавший бедных пенсионеров «алкашами» депутат оказался миллионером

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НОВОСТЬ ЧАСА:США поблагодарили Белоруссию за позицию по Крыму
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Чем американцев так напугал МС-21
Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы
Когда в России начнется дискриминация мужчин
Индия показала Пакистану, кто в море хозяин
России нужен закон Кирилла Толмацкого
В украинской политике началась охота на кабана
Игорь Димитриев, политический эмигрант
Действующего президента Украины принято изображать нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по СМИ, знают, что как политик он обладает редким качеством – системностью. Планирует свои действия шаг за шагом. Подробности...
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Макрон идет дорогой Путина и Трампа
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...
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Обман Китая и США исказил картину мира
Эдуард Лимонов, писатель
Хочу поделиться недоверием. Мы живём в фантастическом мире, где каждый сочинил сказку, выгодную себе. Жульничают все страны. Ради запугивания соседних стран и ради престижа. А почему вы вообще решили что всё честно? Всё нечестно. Подробности...
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Политические аксиомы Путина
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В Женеве открылся крупнейший международный автосалон
В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail ConceptПодробности...
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходныеПодробности...
Русская река затопила американский город
Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодкахПодробности...
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