Назвавший бедных пенсионеров «алкашами» депутат оказался миллионером

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, назвавший малоимущих пенсионеров «тунеядцами и алкашами», заработал в 2016-2017 годах около 70 млн рублей, следует из справки о доходах на сайте областной Думы.

Согласно справке о доходах депутата Набиева, размещенной на официальном сайте облдумы, в 2017 году он заработал почти 14 млн рублей, а в 2016-м – более 55 млн рублей, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Набиев на заседании регионального парламента во время обсуждения проекта закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем положении.