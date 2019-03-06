Самыми выгодными инвестициями назвали вложения в виски

Вложения в редкие сорта шотландского виски стали более доходными, чем инвестиции в произведения искусства, раритетные автомобили и недвижимость, сообщает The Times.

Как передает ТАСС, стоимость редких сортов виски за последний год выросла на 40%, а за 10 лет на 582%. За эти же периоды монеты поднялись в цене соответственно на 12% и 193%, предметы искусства на 9% и 158%, автомобили на 2% и 258%. При этом элитная недвижимость в центре Лондона подешевела за год на 4,4%.

Вместе с тем, консалтинговая компания Knight Frank отметила увеличение сбыта шотландского виски в Азии. Так, в Индии продажи выросли на 44%, Китае – на 35% и Сингапуре – на 24%. Отмечается, что популярность крепкого напитка могла стать одной из причин открытия прямого авиасообщения между Пекином и Эдинбургом.

Также сообщается, что именно в 2018 году был установлен мировой рекорд цены на виски. Тогда бутылка The Macallan, дистиллированная в 1926 году и разлитая в тару 60 лет спустя, была продана за 1,5 млн долларов.

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