Обнаруженные в Лондоне бомбы объяснили реакцией ирландских радикалов на Brexit

Найденные в Лондоне самодельные взрывные устройства (СВУ) скорее всего могут быть связаны с одной из радикальных республиканских группировок Ирландии, решившей заявить о себе в связи с приближением Brexit, считают источники Irish Independent в ирландской полиции.

Издание напомнило, что за прошедшие с начала года пару месяцев в приграничном с Северной Ирландией лесном районе полуострова Кулей (графство Лаут) полиция обнаружила уже два тайника с оружием и взрывчаткой, передает ТАСС.

Комментируя обнаружение СВУ в зданиях лондонского аэропорта «Хитроу», аэропорта «Лондон-Сити» и на железнодорожной станции «Ватерлоо», источник в правоохранительном ведомстве выразил мнение, что, «вероятнее всего, речь идет об одной из радикальных республиканских группировок, действующих в Ирландии, которая в ситуации приближающегося Brexit попыталась таким образом заявить о себе».

«Гарда Шихана (название полиции Ирландии) содействует Лондону в расследовании инцидентов, пытаясь установить причастных к изготовлению взрывпакетов», – сообщило издание.

Накануне в аэропортах и на вокзале в Лондоне были обнаружены три самодельных взрывных устройства