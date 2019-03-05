В аэропортах и на вокзале в Лондоне нашли бомбы

В зданиях лондонского аэропорта «Хитроу», аэропорта «Лондон-Сити» и на железнодорожной станции «Ватерлоо» найдены три небольших самодельных взрывных устройства, сообщают СМИ.

По данным Sky News, все взрывные устройства были помещены в конверты размером А4 и упакованы в пакеты для почтовых отправлений. Ведется расследование, передает «Интерфакс».