Граждан Грузии попросили не искать убежища в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан обратился к гражданам Грузии с просьбой не использовать возможность безвизовых поездок в государства Шенгенской зоны с целью подачи в них заявлений об убежище.

«Вы знаете, что есть необоснованные прошения о предоставлении убежища. И мы рассчитываем также на СМИ, чтобы они информировали ваших граждан, что какой-либо поиск убежища в ЕС не сработает, поскольку мы считаем вас безопасной страной», – сказал Хан после заседания в Брюсселе Совета по ассоциации ЕС – Грузия.

По его словам, несколько тысяч жителей Грузии подали необоснованные прошения об убежище в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

По итогам заседания было сформировано заявление к грузинским властям с призывом «выполнять свои обязательства по противодействию увеличению числа необоснованных просителей убежища в некоторых странах Шенгенской зоны».

Ранее Германия внесла Грузию в список «безопасных стран происхождения». Это было сделано с целью отказа в предоставлении гражданам Грузии убежища.

В Германии отмечался высокий процент преступлений, которые совершают граждане Грузии, которые приехали просить убежища. Грузинский эксперт подтвердил информацию о регулярных преступлениях грузин за рубежом.

Во Франции также заявили, что процент обращений с просьбой о предоставлении убежища от грузинских граждан резко вырос. Французский посол в Грузии сообщил, что в 2018 году ежемесячно об убежище просили до тысячи граждан. При этом до введения либерального визового режима таких обращений было около 200. Из них удовлетворялись около 7% запросов, в основном от представителей ЛГБТ-сообщества.

По словам грузинского эксперта, некоторые грузины прикидываются представителями ЛГБТ-сообщества, чтобы остаться в ЕС.