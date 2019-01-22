Эксперт объяснил, почему грузины «становятся» геями

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22 января, вторник  |  Последнее обновление — 20:43  |  vz.ru
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В Китае надулся гигантский долговой пузырь

Западный мир сильно обеспокоен недостаточным ростом китайской экономики Фото: Sheng Li/Reuters
Китайская экономика показала в 2018 году такой рост, о котором на Западе могут только мечтать. Однако специалисты бьют тревогу: рост китайского ВВП на 6,6% – самый низкий почти за три десятилетия. Некоторые считают, что именно Китай является миной замедленного действия, взрыв которой приведет к новому глобальному кризису. Что происходит в Поднебесной на самом деле?  Подробности...
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Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

Здание Европейского суда по правам человека в СтрасбургеФото: Vincent Kessler/Reuters
Россия может поставить точку в своем конфликте с Советом Европы и громко хлопнуть дверью. По крайней мере, идея выхода из этой организации, превратившейся для нас в собрание прокуроров, рассматривается на самом верху. Однако такой шаг чреват серьезными потерями. Причем потеряет не столько Россия как государство, сколько ее граждане. Подробности...
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Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

Анатолий Чубайс навсегда остался в истории России – а вот с каким знаком, еще предстоит решитьФото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС
Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать? Подробности...
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Грузия и Украина возвращают «украденное Россией» по-разному

Так выглядит пункт пропуска на границе между Грузией и Южной Осетией – куда более мирно, чем блокпосты между Украиной и республиками НовороссииФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузия вновь выступила с миролюбивыми предложениями в адрес Абхазии и Южной Осетии. Это резко контрастирует с той агрессивной политикой, которую ведет Киев против непризнанных республик Новороссии. Внешне кажется, что и Украина, и Грузия должны бороться с сепаратистскими тенденциями одинаково. В чем же причина подобного расхождения? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Что будет, если японцы получат от нас Курилы?

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
На этих островах держится значительная часть международного права. Если хотите – итоги Второй мировой войны. А что если по аналогичному принципу завтра Германия потребует вернуть ей Калининград? Подробности...
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Русские не умеют делать обычную работу хорошо и вовремя

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Не надо лучше всех, не надо быстрее всех, не надо доставлять заказанную на 12 дня воду в 5 утра. Нужно уметь ровно в 12 дня привезти ее, точно в соответствии с условиями, не превращая все в тыкву. Подробности...
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Вселенскиий флешмоб добровольной квазикастрации

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Согласно последним исследованиям в кои-то веки не британских, но американских учёных, «мужественность» и все её традиционные составляющие отныне следует считать вредными для здоровья. В буквальном смысле всех употреблённых слов. Подробности...
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

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        • Да, любому, кто попросит

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          22 января 2019, 20:09

          Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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          Обеспокоенность западных дипломатов ростом обращений граждан Грузии за убежищем «очень настораживает», заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт, бывший депутат парламента Петрэ Мамрадзе.

          «Едва ли не каждый день появляются сообщения о депортации граждан Грузии из той или иной страны в связи с отказом им в предоставлении статуса беженца, кроме того, регулярно поступает информация о совершаемых нашими согражданами преступлениях за рубежом. Все это крайне болезненно. Хорошо, что правительство работает с Западом, просят признать нас безопасной страной, чтобы не давали убежище», – заявил он.

          По словам Мамрадзе, потеря безвизового режима с Европой будет «колоссальным ударом по имиджу Грузии».

          «Недавно побывавшие в небольших городах Германии мои знакомые рассказывали о вывесках на витринах магазинов примерно такого содержания: «Остерегайтесь грузин, это бандиты!». Это какой же позор для всех нас, законопослушных граждан», – отметил он.

          Комментируя обращения граждан Грузии за рубежом с просьбой приюта из-за преследований за нетрадиционную сексуальную ориентацию, Петрэ Мамрадзе сказал, что «это в основном только предлог».

          «Знаю, как наши мачо, наши записные донжуаны и бабники в Голландии выдавали себя за представителей ЛГБТ, только бы остаться», – сказал он.

          Эксперт отметил, что корень проблемы – в сложной социально-экономической ситуации в Грузии, накопившейся за много лет.

          «Все это привело и к тому, что многие просто деградировали, не способны и не хотят работать, вот и ищут под любым соусом возможность остаться на западе», – отметил он.

          Ранее во вторник посол Франции в Грузии Паскаль Менье заявил, что в прошлом году до 1 тыс. граждан Грузии ежемесячно просили убежище в его стране, что свидетельствует о резком росте таких обращений после введения в марте 2017-го для граждан Грузии либерального визового режима.

          Посол отметил, что до введения этого режима ежемесячно за статусом беженца обращалось в среднем до 200 граждан Грузии, удовлетворялись просьбы около 7% из них, в основном представителей ЛГБТ-сообщества. Как отметил французский посол, его коллега из Швеции утверждает, что «в Стокгольме грузины участвуют в 50% преступлений», приводит цитату телекомпания «Рустави-2».

          «Такой имидж очень негативен для грузин», – заявил дипломат.

          Французский посол отметил, что аналогично обеспокоены главы дипмиссий Швеции, Германии, Греции и Швейцарии в Грузии. Послы намерены обсудить проблему на днях с министром внутренних дел Георгием Гахария.


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