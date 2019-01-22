Эксперт объяснил, почему грузины «становятся» геями

Обеспокоенность западных дипломатов ростом обращений граждан Грузии за убежищем «очень настораживает», заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт, бывший депутат парламента Петрэ Мамрадзе.

«Едва ли не каждый день появляются сообщения о депортации граждан Грузии из той или иной страны в связи с отказом им в предоставлении статуса беженца, кроме того, регулярно поступает информация о совершаемых нашими согражданами преступлениях за рубежом. Все это крайне болезненно. Хорошо, что правительство работает с Западом, просят признать нас безопасной страной, чтобы не давали убежище», – заявил он.

По словам Мамрадзе, потеря безвизового режима с Европой будет «колоссальным ударом по имиджу Грузии».

«Недавно побывавшие в небольших городах Германии мои знакомые рассказывали о вывесках на витринах магазинов примерно такого содержания: «Остерегайтесь грузин, это бандиты!». Это какой же позор для всех нас, законопослушных граждан», – отметил он.

Комментируя обращения граждан Грузии за рубежом с просьбой приюта из-за преследований за нетрадиционную сексуальную ориентацию, Петрэ Мамрадзе сказал, что «это в основном только предлог».

«Знаю, как наши мачо, наши записные донжуаны и бабники в Голландии выдавали себя за представителей ЛГБТ, только бы остаться», – сказал он.

Эксперт отметил, что корень проблемы – в сложной социально-экономической ситуации в Грузии, накопившейся за много лет.

«Все это привело и к тому, что многие просто деградировали, не способны и не хотят работать, вот и ищут под любым соусом возможность остаться на западе», – отметил он.

Ранее во вторник посол Франции в Грузии Паскаль Менье заявил, что в прошлом году до 1 тыс. граждан Грузии ежемесячно просили убежище в его стране, что свидетельствует о резком росте таких обращений после введения в марте 2017-го для граждан Грузии либерального визового режима.

Посол отметил, что до введения этого режима ежемесячно за статусом беженца обращалось в среднем до 200 граждан Грузии, удовлетворялись просьбы около 7% из них, в основном представителей ЛГБТ-сообщества. Как отметил французский посол, его коллега из Швеции утверждает, что «в Стокгольме грузины участвуют в 50% преступлений», приводит цитату телекомпания «Рустави-2».

«Такой имидж очень негативен для грузин», – заявил дипломат.

Французский посол отметил, что аналогично обеспокоены главы дипмиссий Швеции, Германии, Греции и Швейцарии в Грузии. Послы намерены обсудить проблему на днях с министром внутренних дел Георгием Гахария.