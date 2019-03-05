Против сотрудника «Пятерочки» возбудили дело за избиение подростка ремнем

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении сотрудника магазина «Пятерочка», избившего подростка ремнем, сообщили в ведомстве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330УК РФ (самоуправство)», – говорится на сайте московского Следственного комитета.

Сообщается, что 28 февраля двое подростков взяли в супермаркете рекламную печатную продукцию, чтобы сдать ее в пункт приема макулатуры. Продавец магазина отвел несовершеннолетних в подсобное помещение, где в ходе ссоры нанес одному из них не менее десяти ударов ремнем.

Отмечается, что мера пресечения в отношении продавца магазина будет выбрана в ближайшее время.

Напомним, об избиении подростка заявили родители пострадавшего. В полиции сообщили, что дети осмотрены медицинскими работниками, которые квалифицируют тяжесть повреждений.