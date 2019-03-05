После смерти не попавшего на прием к врачу жителя Новосибирска начата проверка

Росздравнадзор собрался проверить обстоятельства смерти 37-летнего жителя Новосибирска с онкологическим заболеванием Юрия Филимонова, который после жалоб на боли в животе не смог срочно попасть к хирургу.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области выходит на проверку по данному инциденту», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

О том, что у интернет-маркетолога Филимонова проблемы со здоровьем, подписчики узнали после того, как он ответил на сообщение сотрудницы скорой помощи из Красноярска. Она написала, что ни в коем случае нельзя терпеть острые боли в животе. На это Филимонов ответил, что записался с такой болью к терапевту, а она направила к хирургу. По его словам, «срочной» записи у узкого специалиста пришлось ждать восемь дней, пишет NGS.ru.

Друзья интернет-маркетолога рассказали, что мужчине вызвала скорую инструктор по йоге, которую обеспокоили его высокая температура и боль в животе. Филимонов, у которого обнаружили перитонит, перенес три операции. 3 марта мужчина умер. Патологоанатом сообщил, что у него был рак в последней стадии, на фоне которого и развился перитонит.

По словам отца погибшего, его сын с января пытался добиться оказания медицинской помощи в поликлинике №2. Все это время он пил обезболивающие. По мнению отца Филимонова, терапевт должен был привести больного с острыми болями к хирургу без очереди.

Министерство здравоохранения и новосибирские следователи сообщили, что проведут проверку по факту смерти пациента.