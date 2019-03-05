На Ставрополье госпитализировали 10 школьников

В Ставропольском крае 10 школьников попали в больницу после распыления неизвестного вещества, сообщили в администрации Изобильненского городского округа.

Там добавили, что инцидент произошел в селе Тищенском, детей госпитализировали в Изобильненскую больницу, передает ТАСС.

«Были доставлены в больницу десять человек (школьников), они находятся под наблюдением, необходимости в оказании медикаментозного лечения нет, просто под наблюдением врачей. Трое родителей пытались забрать детей домой, но медики настояли оставить их под наблюдением до завтрашнего утра, это меры предосторожности. Ни здоровью, ни жизни детей ничего не угрожает, правоохранительные органы разбираются, что произошло, какое вещество распылили», – уточнили в администрации.

В октябре 2018 года 18 студенток в Татарстане отравились распыленными в аудитории духами.