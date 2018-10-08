Названа причина массового отравления духами студенток в татарстанском колледже

Власти Татарстана назвали предположительную причину отравления 18 студенток в Арском педагогическом колледже.

«Одна из учащихся распылила духи, после чего учащиеся почувствовали головную боль, тошноту, некоторые пожаловались на повышение и понижение давления. Все это вкладывается в картину острой аллергической реакции», – сказал первый замминистра здравоохранения Республики Татарстан Сергей Осипов, передает «Интерфакс».

По данным минздрава, 18 студентов Арского педагогического колледжа им. Г. Тукая попали в Арскую центральную районную больницу с признаками отравления, 16 из них были госпитализированы, передает РИА «Новости».

В апреле 2018 года в Иркутской области более 10 учеников местной школы отравились медикаментами и попали в больницу.