Испанский суд объяснил запрет на вывоз тела Малашенко из страны

Суд разрешит перевезти тело основателя НТВ Игоря Малашенко из Испании в Россию только после полного исключения криминального характера его смерти, сообщили в пресс-службе Высшего суда Андалусии.

«Судья Сан-Роке 2, который ведет расследование скончавшегося российского журналиста, известил нас, что российское посольство попросило разрешить перевоз тела в Россию, но он (судья) отказал в этом», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Там отметили, что это решение вызвано тем, что не закончены все необходимые следственные действия, в том числе связанные с проведением токсикологического анализа и получение окончательных результатов аутопсии.

«Пока не будет получен их результат, который полностью отбросит любую преступную теорию (смерти Малашенко), данный перевоз не может быть одобрен», – заключили в суде. По тем же данным, результаты должны быть получены примерно через месяц.

Напомним, сооснователя НТВ Игоря Малашенко нашли мертвым. Предположительно, бывший медиаменеджер покончил с собой.