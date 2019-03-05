Ura.ru извинились за статью о разработке в Госдуме запрета на покупку авто без гаража

Редакция агентства Ura.ru принесла извинения после публикации сообщений о том, что в Госдуме якобы разрабатывается инициатива о запрете покупать авто без гаража.

Из письма шеф-редактора агентства Ивана Некрасова Госдуме следует, что Ura.ru провело служебное расследование подготовки статьи. При написании материала журналист обратился за комментариями во Всероссийское общество автомобилистов, Движение союза пешеходов, а также к депутатам Государственной думы Александру Старовойтову, Алексею Куринному и Вячеславу Лысакову.

«Проверка аудиозаписей разговора подтвердила точность приведенных в материале цитат. Проверяя точность формулировки обсуждения введения новых правил продажи автомобилей, мы опирались на сообщение «Российской газеты», – отметили в редакции.

В то же время «ни один из депутатов Госдумы РФ в комментарии агентству не подтвердил фактическое обсуждение данной инициативы в парламенте».

В письме подчеркивается, что «ни журналист агентства, ни редакция не имели цели опорочить Государственную думу РФ, поставив под сомнение актуальность проблем, рассматриваемых в парламенте».

«Мы сожалеем, что материал агентства получил трактовку как наносящий ущерб репутации Государственной думы РФ. Мы боремся за чистоту профессии журналиста и приветствуем обсуждение законопроекта против лжи, признавая актуальность проблемы. … Мы приносим искренние извинения депутатам и всем, кто мог пострадать от искаженной трактовки общественной дискуссии», – добавили в редакции.

С результатами служебного расследования депутатов ознакомил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что редакция достаточно оперативно разобралась в ситуации.

«В данном случае мы видим, что извинения принесены. Это признак, скорее всего, того, что редакция осознает, что по этому пути нельзя идти. И что позиция, которая реализуется в этом творческом коллективе – по продвижению достоверной информации. Поэтому мы, коллеги, также должны это отметить. Тему закрываем», – сообщил Володин.

В феврале Ura.ru сообщило, что в Госдуме обсуждается идея о запрете приобретать машины россиянам, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места. Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев опроверг эту информацию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам по информполитике и безопасности провести расследование в связи с публикацией.