Володин поручил проверить СМИ, сообщившее о запрете на покупку авто без гаража

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам проверить СМИ, сообщившее, что парламентарии якобы обсуждают запрет на продажу автомобилей лицам, не имеющим места для парковки транспортного средства.

«Коллеги, если вы не возражаете, поручим комитету по информационной политике, комитету по безопасности и противодействию коррупции разобраться в этом вопросе, изучить, кто является учредителем данного средства массовой информации, нам этот вопрос доложить. Пригласите (представителей портала) на заседание комитета, (спросите), почему распространяются данные фейки, кто за ними стоит, какой источник информации», – сказал Володин, передает ТАСС.

Он не исключил, что ответственность за публикацию ложных новостей в СМИ может распространиться и на собственников этих изданий. «Нам необходимо все сделать для того, чтобы общество защитить от недостоверной информации и возложить ответственность за распространение фейк-ньюс на те издания, должностные лица, может быть, и на собственников (о чем мы поговорим) тех изданий, которые распространяют недостоверную информацию», – сказал Володин.

Ранее портал Ura.ru со ссылкой на источник в Госдуме сообщил, что в нижней палате кулуарно обсуждают идею запрета продажи автомобилей водителям без парковочного места. При этом о подготовке соответствующего законопроекта речи не шло. В комитете Госдумы по транспорту и строительству эти сообщения опровергли, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал информацию «глупостью и фейком».

После возникшего в обществе резонанса в связи с данным сообщением Ura.ru со ссылкой на «Российскую газету» сообщало, что предложения по введению запрета продажи автомобилей не имеющим парковки действительно поступали в Госдуму от правительств регионов и граждан. «Да, предложения по введению соответствующей нормы поступали от частных граждан и правительств регионов, но всерьез их никто не воспринимал. Законопроектов на эту тему не разрабатывал», – сообщает «Российская газета» со ссылкой на комитет Госдумы по транспорту и строительству.