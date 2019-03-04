В Госдуме сказали, когда прекратятся санкции США против России

Решение Вашингтона продлить антироссийские санкции является отголоском внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах и дает возможность президенту США Дональду Трампу показать его настрой против России, сообщил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Я думаю, что это отголоски внутриполитической борьбы в США. Сейчас важно Трампу показать, что он настроен против России», – сказал он РИА «Новости».

По словам Морозова, Трамп прекрасно понимает, что санкции не оказывают значительного влияния ни на экономику нашей страны, ни на то, чтобы каким-то образом сдерживать влияние России во всех других регионах. Депутат отметил, что такие меры, «мягко говоря, не улучшают двусторонние отношения».

«Я думаю, что когда прекратится русофобия в Америке, когда перестанут во всех своих неудачах американские политики винить Россию и российские спецслужбы и прекратится травля Трампа, тогда, видимо, прекратятся и санкции», – заключил Морозов.

Ранее в понедельник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп на год продлил ряд санкций против России в связи с кризисом на Украине.