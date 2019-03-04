Названы самые угоняемые автомобили в России

Страховая компания «АльфаСтрахование» представила рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в 2018 году.

Самой популярной среди угонщиков машиной стал Cadillac Escalade с частотой угонов 2,32%, сообщает РИА «Новости».

На втором месте разместился Lexus LX с показателем угонов 1,23%, замкнул тройку Jeep Grand Cherokee с коэффициентом 0,87%. Отмечается, что все три модели уже второй год подряд становятся самыми угоняемыми автомобилями, застрахованными в «АльфаСтрахование».

Чуть реже угонам подвержены Toyota Camry – 0,58% и Hyundai Santa Fe – 0,48%. Также в списке оказались BMW 7-series, Toyota Land Cruiser и Kia Optima.

В конце 2018 года назывались самые угоняемые машины по версии страховых компаний «МАКС», «Росгосстрах» и «Ренессанс страхование».