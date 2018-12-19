Названы самые угоняемые автомобили в 2018 году

Самыми угоняемыми автомобилями в России за девять месяцев 2018 года стали Toyota Camry и Hyundai Solaris, свидетельствуют данные опроса страховых компаний.

В статистике компаний «МАКС» и «Росгосстрах» абсолютным лидером по числу угонов стала Toyota Camry, этот автомобиль также занял первые места в рейтингах «Ренессанс страхования» и «РЕСО-Гарантии», передает РИА «Новости».

В статистике четырех страховщиков также фигурирует автомобиль Hyundai Solaris.

В число часто угоняемых также вошли Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser. Среди российских автомобилей – ВАЗ 2121, ГАЗ, УАЗ Patriot.

«Здесь прослеживается прямая зависимость от объемов продаж – чем популярнее модель среди покупателей, тем больше будет по ней угонов. А тот факт, что в лидерах по угонам значатся только седаны, кроссоверы и внедорожники, просто объясняется тем, что именно такие типы автомобилей чаще всего покупают россияне», – объяснил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга дирекции развития страхования СК «МАКС» Евгений Попков.

В Москве наиболее часто угоняемым авто стала Toyota. В «Ренессанс страховании» и «РЕСО-Гарантии» назвали модели RAV4 и Land Cruiser.

В Санкт-Петербурге чаще угоняют Hyundai, особенно – модель Santa Fe.

В «Ренессанс страховании» отметили, что кроссовер Toyota RAV4 стал лидером по угонам в других регионах вместе с Kia Rio и Hyundai Solaris.

Управляющий директор группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов заметил, что частота угонов в Москве и Петербурге снизилась, тогда как в регионах остается стабильной.

«Причины спроса на определенные марки традиционны, масс-маркет обычно угоняют для разбора на запчасти, автомобили представительского класса – для перепродажи в другие регионы и страны, с изменением вин-номеров», – сказал он.

Ранее были названы самые популярные методы угона автомобилей.