Над офисом Зеленского обнаружили прослушку

На крыше киевского офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнаружено прослушивающее устройство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Коробку с подозрительным предметом нашла охрана Зеленского, после чего вызвала полицию, передает РИА «Новости».

Сообщается, что на месте происшествия работают органы МВД. Информация о находке передана в прокуратуру и Службу безопасности Украины. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации».

Между тем, член коллегии МВД Антон Геращенко отметил, что прослушивающее оборудование могли приобрести только люди с лицензией СБУ.

Зеленский лидирует в предвыборной гонке на пост президента Украины.

Ранее Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко сообщал, что Зеленский имеет самые большие шансы на победу во втором туре выборов.