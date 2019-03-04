«Спартак» принял отставку пресс-атташе Трахтенберга после скандала

Глава департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Леонид Трахтенберг покинул свой пост, подтвердили в пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности директора департамента назначен Филипп Папенков, передает ТАСС.

О своем уходе Транхтенберг объявил накануне в эфире «Матч ТВ».

Отмечается, что причиной стал ответ пресс-службы «Спартака» на заметку «Понты дороже денег», опубликованную на сайте футбольного клуба, где критикуются организаторы акции, в рамках которой на рекламных баннерах появились высказывания против руководства и игроков «Спартака». По мнению Трахтенберга, в своем ответе пресс-служба выступила от имени болельщиков, а не от имени клуба, и что ответственность за это должен нести директор пресс-службы.

В «Спартаке» Леонид Трахтенберг занимал пост главы департамента по связям с общественностью с июля 2016 года, ранее – в 1994-1996 и 2010-2012 годах.

С 1967 года Трахтенберг работал в «Московском комсомольце», с 1987-го – в «Советском спорте». Является одним из основателей газеты «Спорт-Экспресс».