Жительница Киева родила во время голосования за президента Украины

На избирательном участке в роддоме Киева женщина родила во время голосования за президента Украины, сообщают украинские СМИ.

«В Киеве на Подоле на избирательном участке в роддоме женщина родила во время голосования за президента Украины. Женщина успела выполнить и гражданский долг, отдав голос за одного из кандидатов», – передает УНИАН сообщение журналистки Рены Назаровой.

Отмечается, что женщина родила девочку.

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Отметим, что это далеко не первый инцидент на выборах президента Украины, которые проходят в воскресенье. Так, на одном из избирательных участков Балтского района Одесской области женщина застукала своего мужа-полицейского за сексом с напарницей, между ними завязалась драка.

Кром того, члены избирательной комиссии в Донецкой области (территория, подконтрольная украинским силовикам) избили своего коллегу за попытку снять на камеру происходящее в зале для голосования. А в Днепропетровской области на одном из избирательных участков для хранения бюллетеней использовали холодильник и кастрюлю, которые заменили специальные сейфы.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие главные сюрпризы преподнесли нынешние выборы главы украинского государства.