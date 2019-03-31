Помощник Путина объяснил назначение цветных ручек в своем портфеле

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков ответил на вопрос о назначении шести цветных ручек, замеченных в его портфеле.

«На всякий случай разного цвета, подчеркнуть, особо выделить какое-то предложение, в том числе когда показываешь документ начальнику», – сказал Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Цветные ручки в портфеле Ушакова заметили во время визита президента Владимира Путина в Бишкек.

Напомним, в ходе государственного визита российского лидера в Бишкек глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган.