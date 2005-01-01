В Госдуме отреагировали на появление в Москве музея истории проституции

Открывшийся в Москве музей истории проституции не имеет отношения к культуре, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Драпеко напомнила, что, в соответствии с российским законодательством, музеем может быть только то учреждение, экспонаты которого зарегистрированы в музейном фонде России. По мнению парламентария, экспонаты данного музея «вряд ли кто- то регистрировал».

«Это трудно назвать культурной институцией. Потому что на самом деле, это к культуре-то какое имеет отношение? Это имеет отношение, возможно, к истории, может быть к санитарии, медицине, но не культуре», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Это типа музея шоколада, где выставлены шоколадки разного вида, и они говорят, что это музей, а это не музей», – заключила депутат.

Ранее на этой неделе газета «Коммерсант» сообщила, что художник и коллекционер Валерий Переверзев открыл на Арбате музей истории проституции. Экспозицию из нескольких сотен книг, старинных фотографий куртизанок, поясов верности и утюгов расположили в туалете другого столичного музея – истории телесных наказаний. «Здесь проституции самое место», – пояснил Переверзев.