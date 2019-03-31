Зеленский сказал, когда на Украине начнется нормальная жизнь

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой пришел в колледж морского и речного флота в Киеве и проголосовал на выборах главы украинского государства.

По его словам, нормальная жизнь на Украине начнется после выборов. «Начинается новая жизнь, нормальная, без коррупции, без взяток», – приводит его слова «Интерфакс».

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. По популярности среди украинских избирателей лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие главные сюрпризы преподнесли нынешние выборы главы украинского государства.