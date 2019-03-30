Boeing 737 экстренно сел в США из-за резкого запаха на борту

Лайнер Boeing 737 авиакомпании United Airlines, следовавший в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.

Запах появился в салоне спустя некоторое время после взлета самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Один из пассажиров рассказал, что у некоторых людей начались проблемы с дыханием, тошнота, мигрень и боль в груди.

Лайнер перенаправили в Вашингтонский аэропорт имени Даллеса. Там его встречала группа медиков и спасательная бригада пожарных. Некоторых пассажиров после осмотра направили в больницы округа Колумбия.

Один из пострадавших сообщил, что авиакомпания пообещала возместить клиентам медицинские расходы. Причина инцидента пока неизвестна.

Напомним, американская авиакомпания Boeing оказалась в центре скандала из-за двух катастроф с самолетами модели 737 MAX 8. Последняя из них случилась в начале марта в Эфиопии, погибли 157 человек (включая трех россиян). После этого в ряде стран запретили эксплуатацию Boeing-737 MAX 8.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.