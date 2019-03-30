Власти поставили точку в вопросе обязательной установки «умных счетчиков» на газ

Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, какое решение приняли в правительстве относительно идеи обязательной установки «умных счетчиков» на газ.

В интервью «России 24» Козак сказал, что кабмин принимал решение с учетом интересов потребителей. По его словам, было поручено просчитать уровень затрат и дополнительной нагрузки на потребителей.

«Оказалось, что это достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку источников иных компенсаций реализации этой задачи, кроме как тарифов на газ, нет – мы отказались от идеи установки этих счетчиков», – приводит его слова ТАСС.

«Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», – добавил Козак.

В декабре российские СМИ писали, что жителей России, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики» на газ. В январе в Госдуме предложили штрафовать россиян за счетчики газа, которые потребители не установили в срок.

Добавим, что россиян хотят освободить от «поверочного рабства» с бытовыми счетчиками.