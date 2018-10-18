Максакова рассказала о претензиях к своей матери

Экс-депутат Госдумы, бывшая супруга убитого Дениса Вороненкова певица Мария Максакова рассказала в интервью, что ее семья всем обязана отцу, немецкому бизнесмену Петеру Андреасу Игенбергсу.

Мать, по заверению Максаковой, бросила в СССР свою карьеру ради состояния Игенбергса и это вызывает у нее раздражение по сей день, рассказала она в интервью YouTube-каналу «Сэлфи», передает «Московский комсомолец».

Отец Марии взял все обязательства по воспитанию дочери, в то время как у матери был ребенок от первого брака. «В случае с моим рождением, я ее озолотила своим появлением», – добавила она.

Также певица пояснила, что многим планам матери Людмилы не суждено было сбыться из-за этого брака. Вместо того, чтобы строить карьеру, она стала «подкармливать» друзей и близких.

По словам Максаковой, из-за этого Людмила разлюбила супруга и прекратила съемки на 10 лет.

«На ней стояла черная метка», – заключила Максакова.

В октябре 2018 года на Украине завели дело в связи с захватом в Киеве квартиры Максаковой. Вдова экс-депутата Госдумы заявляла, что в квартиру ворвались неизвестные люди, сменили замки и потребовали освободить помещение.

Позднее фамилия Максаковой фигурировала в СМИ в связи с похищением человека в московском кафе.