На Украине завели дело в связи с захватом квартиры Максаковой в Киеве

Киевская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с захватом в украинской столице квартиры оперной певицы и вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой.

«Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковское управления полиции», – говорится в сообщении прокуратуры, передает РИА «Новости».

По данному факту заведено уголовное дело по статье 356 УК Украины («самоуправство»). Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до трех месяцев.

В четверг оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что в ее киевскую квартиру ворвались неизвестные люди, сменили замки и потребовали освободить помещение.