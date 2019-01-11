Смотрящие 90-х пытаются превратить Москву в Чикаго времен «сухого закона»

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12 января, суббота  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

Во дворе – четыре стихийных мемориала: цветы, детские игрушки, свечи...Фото: Пресс-служба губернатора
Челябинской области/ТАСС
Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Магнитогорске на месте трагедии, унесшей жизни 39 человек. И убедился: даже после того, как были разобраны завалы седьмого подъезда дома 164 по проспекту Карла Маркса, работа с пострадавшими и жильцами самого большого дома в городе не прекращается ни на минуту.  Подробности...
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Национальной идеей Украины стало попрошайничество

«Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%»Фото: Владимир Синдеев/ТАСС
Посольству Украины удалось то, что не удалось Дональду Трампу: заставить мексиканцев платить за то, что им совершенно не нужно. У желающих получить украинскую визу банально вымогают деньги «на проведение АТО». Это уникально по мировым меркам. Но то, что попрошайничество стало национальной идеей Украины, уже признал один из фаворитов президентской гонки. Подробности...
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Смотрящие 90-х пытаются превратить Москву в Чикаго времен «сухого закона»

Образ легендарных мафиози 30-х годов десятилетиями служит источником вдохновения для ГолливудаФото: «Борсалино»/Adel Productions
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города, среди бела дня, со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Неужели преступный мир опять обнаглел, как в 90-е? Может ли Москва превратиться в подобие Чикаго времен «сухого закона»? Подробности...
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Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

Андрей Бабицкий, журналист
Формула «нацизма на Украине нет» основана на нежелании учитывать весь объем факторов, определяющих существование этого несостоявшегося государства. Он там есть, но прикровенный, вынужденно маскирующий свою сущность. Подробности...
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Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
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Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

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        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
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        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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        • Таким же, как и 2018-й

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          Смотрящие 90-х пытаются превратить Москву в Чикаго времен «сухого закона»

          Образ легендарных мафиози 30-х годов десятилетиями служит источником вдохновения для Голливуда   12 января 2019, 09:30
          Фото: «Борсалино»/Adel Productions
          Текст: Олег Москвин

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          В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города, среди бела дня, со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Неужели преступный мир опять обнаглел, как в 90-е? Может ли Москва превратиться в подобие Чикаго времен «сухого закона»?

          Главное следственное управление Следственного комитета по Москве в пятницу возбудило два уголовных дела из-за похищения человека на северо-востоке столицы (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 126) и незаконного оборота оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Как сообщает пресс-служба СК, 10 декабря вечером неизвестные напали на мужчину возле кафе на проспекте Мира. После нескольких выстрелов похитители погрузили жертву в багажник автомобиля и скрылись, пишет пресс-служба.

          Отмечается, что личность похищенного установлена, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы. Теперь столичные сыщики пытаются установить «местонахождение похищенного» и лиц, причастных к совершению указанных преступлений».

          Источники в правоохранительных органах рассказывали, что похищенный – украинский криминальный авторитет Юрий Василенко.

          «Росбалт», со ссылкой на свои источники, приводил подробности похищения. Все произошло, по его версии, в ресторане «Базилик». В помещение вошла группа мужчин, которые потребовали от Василенко проехать с ними, он отказался, попробовал убежать. Завязалась драка, в ходе которой и было применено оружие. Василенко получил огнестрельное ранение. После этого его затолкали в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.

          «Росбалт» также утверждает, что в квартире Василенко сыщиков ждал более богатый улов, чем сообщила пресс-служба СК. Якобы там хранился целый арсенал: несколько десятков «стволов», в том числе, снайперские винтовки, а также взрывчатые вещества.

          Адвокат, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов, проработавший 30 лет в МВД, в том числе в уголовном розыске, считает происшествие беспрецедентным.

          «Отважиться так, в центре Москвы, на похищение может только сумасшедший, который сбежал из психиатрического учреждения,

          – заявил он газете ВЗГЛЯД. – Никогда преступный мир не пойдет на такую шумную акцию в центре столицы. Я считаю, что это какая-то зашифрованная операция, спектакль. Скорее всего, Василенко был предупрежден о том, что его «похитят».

          Одна из целей данной инсценировки – показать всем, что авторитет пропал, полагает Черноусов. Эксперт предположил, что за похищением (или имитацией похищения), скорее всего, не стоит преступный мир.

          Юрий Василенко(фото: Генеральна прокуратура України/YouTube)
          Юрий Василенко (фото: Генеральна прокуратура України/YouTube)
          «Теперь осталось только понять, для чего это сделано, кому это выгодно. И кто в конечном итоге ответит за то, что это все-таки по факту получилось совершение преступления в центре Москвы? – недоумевает Черноусов. – Имеется куча вопросов к московской полиции. Где профилактика? Ведь была же опасность для посторонних людей. Что происходит вообще? Москва – что, стала Чикаго 30-х годов?» Черноусов считает, что руководители московской полиции должны дать ответ.

          Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов согласен, что столь громкого преступления в центре Москвы не отмечалось уже много лет, однако он не видит в произошедшем признаков возвращения «лихих 90-х».

          «Такие ситуации бывают. В последнее время их значительно меньше, чем в 90-е годы. Вопрос не в том, что эти эпизоды возникают, а в том, своевременно ли, эффективно ли реагируют на них правоохранительные органы», – сказал Ворожцов газете ВЗГЛЯД.

          В то же время генерал-майор отметил, что сейчас на свободу начали выходить те бандиты, что попали за решетку в начале 90-х, когда за ними очень эффективно охотилось Главное управление по борьбе с организованной преступностью и одноименные региональные отделения (УБОПы).  

          «Большинство известных авторитетов преступного мира и представители известных группировок как раз в это время отправились в места лишения свободы, получив соответствующие сроки: от 12 до 20 лет. Сроки истекают. Так что это факт: представители организованной преступности 90-х годов массово выходят на свободу, по объективным причинам. Правда, насколько известно, большинство из тех, кто вышел на свободу, пока не принимает активного участия в криминальной деятельности», – отметил генерал.

          Что касается самой фигуры Василенко, то о нем стало широко известно после того, как украинская прокуратура назвала его непосредственным организатором убийства бежавшего в Киев бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом преступлении, произошедшем в центре украинской столице 23 марта 2017 года. Вороненкова застрелил некто Павел Паршов, которого, в свою очередь, убил там же, на месте, охранник депутата.

          По версии украинского следствия, киллера как раз и нанял Василенко. А Василенко, в свою очередь, выполнял приказ вора в законе Владимира Тюрина (Тюрика), в чье окружение он входит. По версии украинской прокуратуры, Тюрик имел личный мотив для убийства. Вороненков женился на певице Марии Максаковой-Игенбергс, а ранее ее гражданским мужем долгое время был Тюрин.

          38-летний уроженец Харькова Юрий Василенко имеет несколько судимостей, причем судили его как в России, так и на Украине. В российские колонии он попал за разбой и кражу. Василенко уехал с Украины, видимо, в 2017 году (во всяком случае, такую версию высказывал зампрокурора Киева Павел Кононенко). «Росбалт» сообщает, что в Москве авторитет проживал по фальшивому паспорту на имя Антоненко.

          Вел довольно замкнутый образ жизни, передвигаясь только от своей арендованной квартиры у станции метро «Алексеевская» в упомянутый выше ресторан и обратно. СМИ предполагают, что Василенко причастен к еще одному громкому преступлению – убийству в Подмосковье своего земляка, лидера организации «Оплот» Евгения Жилина.

          Его застрелили в сентябре 2016 года в ресторане на Рублево-Успенском шоссе. В СК приоритетной называли версию о том, что Жилина убили из-за его коммерческой деятельности. А известно, что у Жилина и Василенко был давний конфликт вокруг ряда предприятий, в частности, агрофирм в Харьковской области.

          В украинской печати Василенко приписывали также причастность к некоторым другим убийствам и громким преступлениям. Утверждалось, что еще в 90-е юный Василенко имел отношение к незаконному обналичиванию крупных сумм. Сыщики также проверяли его причастность к убийству в 1998 году харьковского авторитета Владимира Юрченко, по кличке Сева, который занимался тем же самым теневым бизнесом.

          Зампрокурора Кононенко утверждал, что позднее Василенко был «смотрящим» за Харьковской областью от вора в законе Захария Калашова (Шакро-молодого), ныне осужденного в России на длительный тюремный срок. Якобы Шакро и познакомил Василенко с Тюриком.


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