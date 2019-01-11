Смотрящие 90-х пытаются превратить Москву в Чикаго времен «сухого закона»

В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города, среди бела дня, со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Неужели преступный мир опять обнаглел, как в 90-е? Может ли Москва превратиться в подобие Чикаго времен «сухого закона»?

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве в пятницу возбудило два уголовных дела из-за похищения человека на северо-востоке столицы (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 126) и незаконного оборота оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Как сообщает пресс-служба СК, 10 декабря вечером неизвестные напали на мужчину возле кафе на проспекте Мира. После нескольких выстрелов похитители погрузили жертву в багажник автомобиля и скрылись, пишет пресс-служба.

Отмечается, что личность похищенного установлена, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы. Теперь столичные сыщики пытаются установить «местонахождение похищенного» и лиц, причастных к совершению указанных преступлений».

Источники в правоохранительных органах рассказывали, что похищенный – украинский криминальный авторитет Юрий Василенко.

«Росбалт», со ссылкой на свои источники, приводил подробности похищения. Все произошло, по его версии, в ресторане «Базилик». В помещение вошла группа мужчин, которые потребовали от Василенко проехать с ними, он отказался, попробовал убежать. Завязалась драка, в ходе которой и было применено оружие. Василенко получил огнестрельное ранение. После этого его затолкали в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.

«Росбалт» также утверждает, что в квартире Василенко сыщиков ждал более богатый улов, чем сообщила пресс-служба СК. Якобы там хранился целый арсенал: несколько десятков «стволов», в том числе, снайперские винтовки, а также взрывчатые вещества.

Адвокат, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов, проработавший 30 лет в МВД, в том числе в уголовном розыске, считает происшествие беспрецедентным.

«Отважиться так, в центре Москвы, на похищение может только сумасшедший, который сбежал из психиатрического учреждения,

– заявил он газете ВЗГЛЯД. – Никогда преступный мир не пойдет на такую шумную акцию в центре столицы. Я считаю, что это какая-то зашифрованная операция, спектакль. Скорее всего, Василенко был предупрежден о том, что его «похитят».

Одна из целей данной инсценировки – показать всем, что авторитет пропал, полагает Черноусов. Эксперт предположил, что за похищением (или имитацией похищения), скорее всего, не стоит преступный мир.

Юрий Василенко (фото: Генеральна прокуратура України/YouTube)

«Теперь осталось только понять, для чего это сделано, кому это выгодно. И кто в конечном итоге ответит за то, что это все-таки по факту получилось совершение преступления в центре Москвы? – недоумевает Черноусов. – Имеется куча вопросов к московской полиции. Где профилактика? Ведь была же опасность для посторонних людей. Что происходит вообще? Москва – что, стала Чикаго 30-х годов?» Черноусов считает, что руководители московской полиции должны дать ответ.

Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов согласен, что столь громкого преступления в центре Москвы не отмечалось уже много лет, однако он не видит в произошедшем признаков возвращения «лихих 90-х».

«Такие ситуации бывают. В последнее время их значительно меньше, чем в 90-е годы. Вопрос не в том, что эти эпизоды возникают, а в том, своевременно ли, эффективно ли реагируют на них правоохранительные органы», – сказал Ворожцов газете ВЗГЛЯД.

В то же время генерал-майор отметил, что сейчас на свободу начали выходить те бандиты, что попали за решетку в начале 90-х, когда за ними очень эффективно охотилось Главное управление по борьбе с организованной преступностью и одноименные региональные отделения (УБОПы).

«Большинство известных авторитетов преступного мира и представители известных группировок как раз в это время отправились в места лишения свободы, получив соответствующие сроки: от 12 до 20 лет. Сроки истекают. Так что это факт: представители организованной преступности 90-х годов массово выходят на свободу, по объективным причинам. Правда, насколько известно, большинство из тех, кто вышел на свободу, пока не принимает активного участия в криминальной деятельности», – отметил генерал.

Что касается самой фигуры Василенко, то о нем стало широко известно после того, как украинская прокуратура назвала его непосредственным организатором убийства бежавшего в Киев бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом преступлении, произошедшем в центре украинской столице 23 марта 2017 года. Вороненкова застрелил некто Павел Паршов, которого, в свою очередь, убил там же, на месте, охранник депутата.

По версии украинского следствия, киллера как раз и нанял Василенко. А Василенко, в свою очередь, выполнял приказ вора в законе Владимира Тюрина (Тюрика), в чье окружение он входит. По версии украинской прокуратуры, Тюрик имел личный мотив для убийства. Вороненков женился на певице Марии Максаковой-Игенбергс, а ранее ее гражданским мужем долгое время был Тюрин.

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38-летний уроженец Харькова Юрий Василенко имеет несколько судимостей, причем судили его как в России, так и на Украине. В российские колонии он попал за разбой и кражу. Василенко уехал с Украины, видимо, в 2017 году (во всяком случае, такую версию высказывал зампрокурора Киева Павел Кононенко). «Росбалт» сообщает, что в Москве авторитет проживал по фальшивому паспорту на имя Антоненко.

Вел довольно замкнутый образ жизни, передвигаясь только от своей арендованной квартиры у станции метро «Алексеевская» в упомянутый выше ресторан и обратно. СМИ предполагают, что Василенко причастен к еще одному громкому преступлению – убийству в Подмосковье своего земляка, лидера организации «Оплот» Евгения Жилина.

Его застрелили в сентябре 2016 года в ресторане на Рублево-Успенском шоссе. В СК приоритетной называли версию о том, что Жилина убили из-за его коммерческой деятельности. А известно, что у Жилина и Василенко был давний конфликт вокруг ряда предприятий, в частности, агрофирм в Харьковской области.

В украинской печати Василенко приписывали также причастность к некоторым другим убийствам и громким преступлениям. Утверждалось, что еще в 90-е юный Василенко имел отношение к незаконному обналичиванию крупных сумм. Сыщики также проверяли его причастность к убийству в 1998 году харьковского авторитета Владимира Юрченко, по кличке Сева, который занимался тем же самым теневым бизнесом.

Зампрокурора Кононенко утверждал, что позднее Василенко был «смотрящим» за Харьковской областью от вора в законе Захария Калашова (Шакро-молодого), ныне осужденного в России на длительный тюремный срок. Якобы Шакро и познакомил Василенко с Тюриком.