Главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова похитили со стрельбой в Москве

Украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, являющийся главным фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, похищен со стрельбой в Москве, пишут российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В правоохранительных органах сообщили «Росбалту», что инцидент произошел в ресторане «Базилик», который служил Василенко в качестве офиса. Вечером четверга туда вошла группа крепких мужчин, которые приказали последовать за ними. Оказавшись на улице, Василенко пытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь, сообщил источник издания.

Злоумышленники погрузили раненого «авторитета» в багажник машины и увезли в неизвестном направлении, говорится в статье.

В ночь на пятницу в квартире, которую арендовал Василенко, прошли обыски. Там обнаружили несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки.

Источники издания добавляют, что именно Василенко был одним из организаторов убийства Вороненкова. Несколько других участников этой «операции» тоже ранее были убиты или исчезли, отмечает источник.

Напомним, в марте 2017 года экс-депутата застрелили в центре Киева.