В ДНР подготовили для Порошенко двухтонный «орден Иуды»

Для президента Украины Петра Порошенко в ДНР подготовили «ордена Иуды» весом в две тонны.

Символическую награду представляет собой круглую медаль, отлитую из осколков украинских снарядов, прилетевших в города и поселки Донбасса, сообщает Донецкое агентство новостей.

«За особые заслуги в области предательства! За измену Родине!» – написано на ордене.

Перед выборами орден, который перевозят на грузовике, отправился по контрольно-пропускным пунктам ДНР на линии разграничения. Акция уже прошла на КПП «Горловка» и «Октябрь».

Кроме того, с наградой будет размещаться «Книга позора», в которой граждане могут записать свои пожелания Порошенко.

«Орден Иуды» был изготовлен по поручению Петра І специально для гетмана Запорожского войска Ивана Мазепы, который перед самым началом Полтавской битвы перешел на сторону шведского короля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов.