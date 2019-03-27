Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов

Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев отдал спецслужбам ДНР секретные документы украинских военных, сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов.

Аушев вернулся в Донецк в начале 2019 года после окончания службы по контракту и обратился в министерство, пояснил Попов, передает РИА «Новости».

«Им были переданы тысячи секретных документов. Нами уже сотни таких документов изучены, они являются подлинными, остальные изучаются», – сказал Попов.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров выступил с рядом заявлений на пресс-конференции в Москве. В частности, экс-сотрудник СБУ рассказал, что после Майдана работал на российские спецслужбы и о ликвидации украинцами боевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В СБУ прокомментировали заявления Прозорова и сказали, что он был уволен по «служебному несоответствию».