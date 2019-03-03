При пожаре в Петербурге трое мужчин погибли, выпрыгнув из окна

Во время пожара на улице Ленской на юго-востоке Санкт-Петербурга погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«Сегодня, 3 марта, произошел пожар по адресу: Ленская, 10. В 11.04 мск прибыли первые подразделения и установили, что трое мужчин выпрыгнули из окна (горящего дома). Мужчины погибли», – передает ТАСС сообщение ГУ МЧС.

Пожар ликвидирован.

Между тем, на сайте ГУ МЧС по Петербургу информации о погибших нет. «Сведения о пострадавших уточняются», – говорится на сайте.