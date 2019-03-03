Синоптики рассказали о погоде в Москве

В воскресенье, 3 марта, в Москве и области будет облачно, ожидается снег, местами пройдет метель, также синоптики предупреждают о гололедице.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве в воскресенье будет от минус 2 до 0, по области температура воздуха опустится от 0 до минус 5. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба.