Россия построила в Венесуэле вертолетный центр

В Венесуэле состоялась церемония открытия учебно-тренировочного вертолетного центра, созданного при участии российских специалистов, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Центр был построен по контракту Рособоронэкспорта с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM), передает РИА «Новости».

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Возможности нового центра позволят венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.

Обучение в таком центре делает подготовку пилотов более безопасной и эффективной и значительно экономит затраты на их подготовку в целом.

Накануне Кремль ответил на требования Соединенных Штатов уйти из Венесуэлы. Москва напомнила о законности нахождения российских военных в Венесуэле.

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