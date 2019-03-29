Болтон предостерег «страны из Восточного полушария» от развертывания сил в Венесуэле

США будут рассматривать развертывание вооруженных сил, которые не входят в Западное полушарие, как провокационные действия, об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в связи с прибытием российских самолетов в Венесуэлу.

«Мы решительно предостерегаем стороны, находящиеся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или в других частях полушария с целью проведения или расширения военных операций. Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе», – приводятся слова Болтона в заявлении, распространенном Белым домом, передает ТАСС.

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Советник президента также отметил, что Вашингтон «осуждает продолжающееся использование [венесуэльским лидером] Николасом Мадуро иностранных военнослужащих в попытке удержаться у власти, включая ввод российских войск и техники в Венесуэлу».

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы, для достижения этой цели у американских властей имеются «все варианты». В Кремле заявили, что третьи страны не должны беспокоиться из-за отношений России и Венесуэлы, право на сотрудничество следует уважать.