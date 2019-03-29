Победители конкурса «Лидеры России» приняли участие в Красноярском экономическом форуме. В рамках панельной дискуссии «Сообщество «лидеров» как новая управленческая диагональ» они обсудили возможности и проблемы, с которыми сталкиваются победители кадрового отбора, и первые результаты их интеграции в систему управления.

В обсуждении приняли участие наставники конкурса: министр науки и высшего образования России Михаил Котюков и генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинскии?; заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков. Также присутствовали победители первого и второго сезонов конкурса: заместитель генерального директора, руководитель представительства Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Гасан Гасанбалаев, руководитель ключевых проектов контроля бренда ООО «Газпромнефть-Центр» Светлана Голубева, член правления Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ Михаил Кузнецов, постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте России Михаил Хомич, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Модератором дискуссии выступила победительница первого конкурса, помощник министра экономического развития России Татьяна Дьяконова, которая также возглавляет исполнительный комитет Клуба лидеров «Эльбрус».

В ходе дискуссии Котюков отметил, что система дополнительного профессионального образования – это «тот сектор, который будет в ближайшее время развиваться очень интенсивно», и что это в первую очередь «зона развития для университетов». «Нам нужно научиться быть активными на этом рынке, быстро открывать программы, которые нужны сегодня, и быстро закрывать те программы, которые потеряли спрос. Большой вызов для системы, которая привыкла работать в консервативном режиме», – сказал он.

Со своей стороны Ливинский высоко оценил саму возможность общегосударственного конкурсного отбора на управленческие должности: «230 человек выборка и сотня победителей – какая компания может провести такой конкурс?». Он подчеркнул, что государство как бренд является привлекательным в глазах конкурсантов, так как даже самая большая корпорация не может привлечь такое количество способных и мотивированных соискателей. «Чисто математически из такой большой выборки, конечно же, выходят способные, мотивированные люди, которые хотят что-то сделать в своей жизни, лидеры. Из них мы и выбираем», – сказал он.

Даванков рассказал о других проектах платформы «Россия – страна возможностей» и подчеркнул, что наставничество является ключевым инструментом профессионального и личностного развития участников и, вместе с тем, одним из основных способов межпроектного взаимодействия. «В этом году уже более 400 человек приняли участие в программе наставничества, которая реализуется на платформе. Эту практику мы распространяем на все наши проекты. Сейчас их 17. На следующей неделе к ним присоединится еще один – конкурс для IT-специалистов, руководителей и менеджеров цифровых проектов. Мы думаем, что этот конкурс будет сопоставим по масштабам с «Лидерами России», – сказал Даванков.

Михаил Хомич привел пример эффективного использования потенциала лидеров на региональном уровне. В рамках региональных стажировок по программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС консалтинговые группы победителей ездят в различные регионы и вырабатывают предложения по их развитию. По его мнению, руководителям из регионов важно быть открытыми и сосредоточиться не на «эфемерных долгосрочных стратегиях», которые с учетом стремительных изменений в мире не нужны и даже опасны, а на максимально конкретных задачах.

По словам Гасана Гасанбалаева, на Дальнем Востоке потребность крупных работодателей по инвестиционным проектам до 2025 года составляет 135 тыс. новых рабочих мест, в том числе есть сильный дефицит квалифицированных управленческих кадров. Он рассказал, что параллельно в регионе запускается свой процесс по отбору лидеров, которые готовы внедрять изменения.

Напомним, второй конкурс «Лидеры России» проходил с 10 октября 2018 года, для регистрации подали заявки более 227 тыс. человек. Конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, среди которых 18 участников из-за рубежа – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Финалистов оценивали по таким критериям, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, инновационность, социальная ответственность. Задания для финалистов были основаны на реальных ситуациях и представлены компаниями – партнерам конкурса. По итогам всех испытаний было отобрано 300 финалистов. Более 100 человек стали победителями.

Эксперты отмечали, что «Лидеры России» стали частью государственной политики.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД