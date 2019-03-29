ЦБ рекомендовал банкам не запрашивать излишние данные у клиентов

Банк России рекомендовал кредитным организациям не требовать от клиентов слишком много информации при приеме на обслуживание и работе с уже существующими клиентами.

Речь идет о праве банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества. По мнению ЦБ, некоторые банки злоупотребляют правом на истребование информации при отсутствии существенных оснований, передает ТАСС.

«В процессе осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями Банк России выявляет случаи, когда кредитные организации реализуют указанное право в отсутствие рисков легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в частности, при совершении клиентами операций на незначительные суммы и не носящих регулярный характер», – отмечается в письме, опубликованном на сайте ЦБ.

Кроме того, ЦБ напомнил о необходимости банков информировать клиентов о реальных ставках по вкладам. «Мы видим, что многие банки устанавливают повышенные рекламные ставки. С нашей точки зрения, это, во-первых, не вполне добросовестная конкуренция. И для нас важно, чтобы пользователю была раскрыта реальная процентная ставка», – сказала зампред ЦБ Ольга Полякова.

Она отметила, что для помощи клиентам банков регулятор создал службу по защите прав потребителей. Кроме того, по словам зампреда ЦБ, недавно регулятор направил письмо в адрес кредитных организаций о необходимости раскрытия информации вкладчику о реальной процентной ставке.