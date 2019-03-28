Суд Дубая освободил ранее конфискованную яхту миллиардера из России

Яхта стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, была освобождена судом Дубая после конфискации в прошлом году.

Суд Дубая постановил, что решение нижестоящих судов Дубая об изъятии яхты Ахмедова было неверным, и освободил судно, сообщает Reuters.

Экспедиционная яхта Luna была построена для Романа Абрамовича, но в 2014 году ее купил Ахмедов. Судно имеет девять палуб, две вертолетные площадки, огромный бассейн и мини-подводную лодку.

Напомним, Фархад Ахмедов развелся со своей бывшей супругой в 1999 году в России, но продолжал оказывать ей материальную поддержку, так как она мать его двоих детей. Позже женщина, проживая в Великобритании, решила воспользоваться особенностями английского семейного права. Она подала на развод в лондонский суд, утверждая, что после развода, оформленного в России, они с Ахмедовым продолжали жить как муж и жена. Исходя из ее показаний Верховный суд Лондона обязал Ахмедова выплатить жене компенсации в размере более 40% своего состояния. Однако Ахмедов не смог выплатить данную сумму и в итоге лондонский суд постановил передать яхту Luna жене.