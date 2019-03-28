Украинский эксперт назвал «единственный вариант возвращения» Крыма Украине

О единственном условии, при котором якобы возможно вернуть Крым Украине, рассказал Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Николай Сунгуровский прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что он вернет Крым, если вновь станет президентом. Позже Порошенко уточнил, что Киев и НАТО уже обсуждают платформу по возвращению Крыма.

«О нескольких годах, тем более о нескольких месяцах – речь не идет. Этим даже не пахнет. Я давно уже говорил, что Крым вернется в следующем 1954 году (в 1954 году произошла передача полуострова Украине), то есть когда Россия сама его отдаст», – заявил Сунгуровский изданию «Апостроф».

Он также добавил, что сейчас ни Киев, ни НАТО не решатся начать войну с российскими войсками, размещенными в Крыму.

«Воевать с этой группировкой – это значит начало ядерной войны», – отметил эксперт. Он добавил, что Крым не надо было отдавать изначально.

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Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году, на котором большинство избирателей высказались за вхождение в состав России.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему инициатива Вячеслава Володина (подсчитать экономические потери Крыма за время нахождения в составе Украины и потребовать их возмещения от Киева) сейчас особенно важна.