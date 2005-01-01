Байкер Хирург пригрозил финской полиции судом

Лидер и основатель старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов отреагировал на заявление Центральной криминальной полиции (ЦКП) Финляндии о рассмотрении отделения организации как части действующей в стране организованной преступности.

«Пусть сначала предъявят улики и претензии. А если они ничем не подтвердят нашу причастность к оргпреступности, то тогда претензии предъявим мы им за клевету и ложь, которая идет в наш адрес», – заявил Залдостанов газете ВЗГЛЯД.

Он добавил, что на Западе «на всех уровнях» ведут «информационную, неприкрытую, наглую, лживую, циничную войну против всего, что не вписывается в их мироустройство».

«Если они официально не предъявят нам претензии и улики и ничем не подтвердят нашу причастность к оргпреступности, значит, претензии предъявим мы им», – резюмировал лидер «Ночных волков».

Ранее ЦКП Финляндии подтвердила информацию об открытии в стране отделения российского байкерского клуба «Ночные волки» и назвала его частью оргпреступности.