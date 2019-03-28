Финляндия назвала открывших в стране филиал «Ночных волков» преступниками

Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии подтвердила сообщения об открытии отделения российского байкерского клуба «Ночные волки», уточнив, что считают его частью оргпреступности.

«Нам поступили вопросы о появлении в Финляндии связанной с «Ночными волками» группы RMI (Russki Mototsiklisty Internatsional). Мы подтверждаем это и прокомментируем подробнее на мероприятии, посвященном организованной преступности в Финляндии», – говорится в сообщении полиции, передает ТАСС.

В ведомстве также указали, что рассматривают отделение байкерского клуба «Ночные волки», начавшее работать в Финляндии, как часть действующей в стране организованной преступности. «Пока «Ночные волки» рассматриваются в первую очередь как организованная преступность. Поэтому решено, что на связанные с ними вопросы будет отвечать ЦКП», – сказал представитель финской Полиции безопасности.

По сведениям газеты Iltalehti, RMI действует в Финляндии с начала года в городе Форсса, в отделении пока не более 10 человек. Однако полиция региона Хяме, где находится город, в четверг опровергла эту информацию.

В декабре 2014 года США внесли мотоклуб «Ночные волки» и его лидера Александра Залдостанова в свой санкционный список. Позднее санкции в отношении Залдостанова ввели ЕС, Канада и в марте 2019 года Украина.