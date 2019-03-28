ФНС опровергла слухи о прекращении Британией передачи данных о финансовых активах россиян

Сведения в СМИ о том, что Британия перестанет передавать ФНС данные о финансовых активах россиян, не соответствуют действительности, об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

«Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС России информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединенного королевства, не соответствуют действительности», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что между ФНС России и HMRC (Королевская налогово-таможенная служба Великобритании) есть качественный обмен налоговыми сведениями по запросам и автоматический обмен отчетами в соответствии с Многосторонней конвенцией административной помощи в налоговых делах.