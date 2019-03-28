Минск сказал, когда в Белоруссии появится американский посол

Белоруссия и Соединенные Штаты могут назначить послов через год-два, сообщил замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко; он уточнил, что срок связан с техническими процедурами.

«Всегда есть практические вопросы, которые должны решать обе стороны, возможно, американская даже в большей степени, чем мы, потому что у них достаточно продолжительный бюрократический процесс», – приводит его слова ТАСС.

«Я перспективы решения этого вопроса оцениваю где-то в год-два», – сказал Кравченко.

Напомним, в начале марта Белоруссия отменила ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года.

Тем временем, в середине марта между Москвой и Минском произошла дипломатическая перебранка: впервые в истории Союзного государства официальный Минск обозвал российского посла

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