Глава американского государства Дональд Трамп высказался о том, оказало ли иностранное «вмешательство» влияние на выборы в США.

«Никто не проявлял большую жесткость по отношению к России, чем Дональд Трамп, никто и близко не был», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

При этом США хотят, чтобы у Вашингтона и с Москвой, и с Пекином «были отличные отношения».

Трамп отметил, что если бы у России «было что-то на него», то «это вышло бы на свет очень давно».

По мнению действующего главы Белого дома, России было бы выгоднее президентство Хиллари Клинтон, «это касается энергетики, нефти и газа». Трамп заявил, что при нем США «создают серьезную конкуренцию для России», а «Хиллари не позволила бы бурить».

Президент США подчеркнул, что «ни Россия, ни кто-либо другой не повлияли каким-либо образом» на результаты выборов, «воздействие на выборы 2016 года было нулевым».

По его словам, США сейчас «применяют очень действенные меры», чтобы предотвратить вмешательство в президентские выборы 2020 года. В числе этих мер он назвал систему, при которой голос граждан фиксируется не только в электронной базе данных, но и на бумажном носителе.

Гапзета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о провале «русского дела» в США.