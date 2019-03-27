Путин подписал указ о втором названии Кемеровской области

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Кемеровская область официально получила второе наименование – Кузбасс.

«Включить новое наименование субъекта Российской Федерации – Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации вместо наименования Кемеровская область», – говорится в указе президента.

В декабре совет народных депутатов Кемеровской области одобрил в качестве второго официального названия региона слово «Кузбасс». Позже в Совфеде объяснили появление второго названия у Кемеровской области.