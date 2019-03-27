Мужчина напал на ребенка в подъезде в Москве

На юго-западе Москвы мужчина напал на ребенка в подъезде, сообщили в Следственном комитете столицы.

Как рассказала старший помощник столичного главка Юлия Иванова, подозреваемый предложил ребенку 2006 года рождения вступить с ним в половой акт.

«Получив отказ, высказал угрозу применения насилия и ударил ребенка в область левой щеки. После чего скрылся», – сообщается на сайте СК.

На данный момент идут поиски подозреваемого, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее в Москве арестовали педофила, напавшего на девочку в подъезде.