В Москве арестован напавший на девочку в подъезде педофил

Суд в Москве арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

«По ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – приводит ее слова Агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, 15 февраля 24-летний обвиняемый в подъезде жилого дома на северо-западе Москвы совершил в отношении ранее незнакомой несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.

В июле прошлого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин жестко раскритиковал врио главы ГСУ СКР по Москве за промедление с рассмотрением заявления родителей о преступлении против половой неприкосновенности их малолетней дочери.

Позднее Бастрыкин уволил московского следователя за волокиту с рассмотрением заявления родителей потерпевшей девочки.

Газета ВЗГЛЯД писала, что дело «гагаринского педофила» опозорило столичных сыщиков.