У американцев возникла проблема на МКС

НАСА сообщило о проблеме с аккумуляторной батареей, недавно установленной снаружи МКС американскими астронавтами.

Канал электропитания с новыми аккумуляторными батареями поначалу прошел проверку, но на выходных одну из трех батарей, установленных снаружи американского сегмента, зарядить не удалось,

Проблема не отразится на работе станции, передает РИА «Новости».

22 марта батареи установили астронавты Энн МакКлейн и Ник Хейг.

Напомним, сообщалось, что Хейг выходил в открытый космос в неисправном скафандре.

Сейчас на МКС также находятся Кристина Кук (США), Давид Сен-Жак (Канада) и россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин.