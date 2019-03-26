Американский астронавт выходил в открытый космос в неисправном скафандре

Выход астронавта НАСА Ника Хейга в открытый космос с борта МКС пройдет в запасном скафандре, поскольку использованный при последнем выходе скафандр сломался, об этом сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

«По информации от американской стороны, во время выхода в открытый космос 22 марта в скафандре Ника Хейга была выявлена неисправность датчика давления. В связи с этим НАСА решило, что Хейг будет использовать другой скафандр в выходе 29 марта», – сказал собеседник РИА «Новости».

29 марта в открытом космосе продолжатся работы по замене старых аккумуляторных батарей на новые в системе питания американского сегмента станции.

На данный момент экипаж на борту МКС представлен двумя россиянами Олегом Кононенко и Алексеем Овчининым, американцами Энн МакКлейном, Ником Хейгом и Кристиной Кук, а также канадцем Давидом Сен-Жаком.

Напомним, при прошлом выходе в космос у американских астронавтов во время замены аккумуляторов возникли трудности.