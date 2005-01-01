Астронавты США столкнулись с проблемами при выходе в открытый космос

Американские астронавты во время выхода в открытый космос у МКС столкнулись с техническими трудностями при монтаже одного из аккумуляторов для солнечных батарей, об этом сообщило НАСА.

Застрявший винт не давал отсоединить одну из панелей для подключения аккумулятора, передает «Интерфакс» со ссылкой на НАСА.

Через некоторое время все проблему удалось уладить, после чего они продолжили монтаж другого аккумулятора.

В феврале сообщалось, что американские астронавты на МКС были вынуждены собирать более 10 литров воды, которая вытекла из санузла в их сегменте.