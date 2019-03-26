Гуайдо назвал визит российских военных нарушением конституции Венесуэлы

Присутствие российских военных нарушает конституцию Венесуэлы, заявил самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо.

Как заявил Гуайдо, законный президент Венесуэлы Николас Мадуро называл «гуманитарную помощь» США предлогом «для того, чтобы ввести иностранных военнослужащих», теперь же Каракас «сам привозит иностранных военных», передает «Интерфакс».

Гуайдо считает, что Мадуро и его сторонники «не доверяют собственной армии». По словам Гуайдо, действующие власти страны «предпочитает приводить российских военных, а не открывать электростанции».

Напомним, дипломатический источник в Венесуэле объяснил , что российские военные прибыли «для участия в двусторонних консультациях».

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных в дела Западного полушария. МИД России напомнил, что США открыто предпринимают усилия по организации государственного переворота в Венесуэле.

На ваш взгляд Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро? Да

Да, но недолго

Нет



Отметим, что когда Гуайдо спросили, как он сам относится к возможному военному вмешательству США, поддерживает ли вторжение, тот заявил: «Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление, чтобы нам не пришлось прийти к такому сценарию, которого никто не желал бы».